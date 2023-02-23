《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３４﹒６６億元，賣盤超買盤，淨流出１４﹒６６億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出２１﹒５億元，為連續兩日淨流出。
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23/02/2023 15:06
《深股通》深股通全日流走近１５億元，陸股通連續兩日淨流出
《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３４﹒６６億元，賣盤超買盤，淨流出１４﹒６６億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出２１﹒５億元，為連續兩日淨流出。
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