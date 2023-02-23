《經濟通通訊社２３日專訊》杭州市擬向二孩家庭一次性發放補助５０００元（人民幣．下

同），向三孩家庭一次性發放補助２００００元。溫州市擬發一次性生育補貼，一至三孩家庭分

別補一千至三千元。

Ａ場嬰孩概念股今早拉升，海瀾之家（滬：６００３９８）漲３﹒４％，孩子王

（深：３０１０７８）走高２﹒５％，森馬服飾（深：００２５６３）升２﹒１％，光明乳業

（滬：６００５９７）升１﹒３％，穩健醫療（深：３００８８８）升１﹒２％，朗姿股份

（深：００２６１２）升１﹒１％，華大基因（深：３００６７６）升０﹒７％，華利集團

（深：３００９７９）升０﹒３％，伊利股份（滬：６００８８７）彈０﹒２％。

杭州市昨日舉行十四屆人大三次會議第三次全體會議，會上，杭州市政府２０２３年度民生

實事項目票決出爐。其中一項是，杭州今年將首次向同一對夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女

戶籍登記在杭州的家庭發放育兒補助，擬向二孩家庭一次性發放補助５０００元，向三孩家庭一

次性發放補助２００００元。杭州市衛健委指，按照２０２２年人口出生率測算，此次發放育兒

補助總金額預計在１﹒４億元左右，將覆蓋２﹒５萬個家庭。（ｊｔ）

