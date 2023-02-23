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AH股新聞

23/02/2023 10:53

【大國博弈】加拿大軍方確認去年在北極發現並回收中國浮標

　　《經濟通通訊社２３日專訊》氣球事件對中加關係產生影響，而除了中方稱之為「無人飛艇
」的氣球外，加拿大軍方亦聲稱發現了來自中國的浮標。
　　據加媒《環球郵報》引述該國一位退役將領指，加拿大軍隊去年秋天曾在北冰洋發現並打撈
起中國浮標，估計浮標可能是用來監測美軍核潛艇的行蹤，以及測量當地海床和冰層。加拿大國
防部發言人證實消息屬實，稱加國軍方完全了解中國最近在加拿大領空和領海進行偵察的努力。
　
＊媒體稱中方干涉加國大選＊
　
　　除了中國浮標之外，《環球郵報》此前還報道指，中國政府曾試圖影響加拿大２０１９年及
２０２１年大選，通過駐加官員進行政治獻金及散播假訊息，以阻止保守黨政治人物上台，但同
時務求讓自由黨組成少數政府，以促成加拿大的政治僵局。中國駐溫哥華總領事館回應指，有關
報道指加媒對中方進行的惡意污衊抹黑，強調從未以任何方式干預加拿大任何選舉或內政，對報
道內容表示強烈不滿與堅決反對。
　　加拿大總理杜魯多表示，外國干涉選舉是一個非常嚴重的問題，加拿大必須對此保持警惕。
但他強調中俄等國都試圖干涉加拿大的選舉但未曾成功，警告不要落入「黨派陷阱」。（ｅｙ）
（ｚｚ）

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