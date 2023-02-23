《經濟通通訊社２３日專訊》據日媒《日本經濟新聞》報道，豐田旗下日野汽車原定推出的

小型純電動巴士「Ｐｏｎｃｈｏ Ｚ ＥＶ」，因內含被日本汽車工業會禁止使用的有害物質六

價鉻，日野汽車決定取消上市計劃。報道指，「Ｐｏｎｃｈｏ Ｚ ＥＶ」由內地電動車企業比

亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）以貼牌方式為日野汽車生產，但在使用六價鉻方面雙

方進行過商討，但陷入了僵局。

比亞迪日本公司強調其純電動巴士產品符合必要的法規和標準，但針對是否使用六價鉻則不

予回應。比亞迪作為海外廠商，並非日本汽車工業會的會員企業。

事實上這已非首次比亞迪生產的車輛被打回頭，西武巴士原定本月底將引入比亞迪純電動巴

士作為東京都和埼玉縣的公交車，但計劃已經暫停，公司將展開調查。運營京都市交通線路的京

阪巴士此前亦引進了４輛比亞迪純電動巴士，正在討論今後的運行措施，至於原定將引進「

Ｐｏｎｃｈｏ Ｚ ＥＶ」的松山市伊予鐵巴士亦決定將購買其他純電動巴士。

根據本港食物安全中心於２０１１年的一份新聞稿提到，六價鉻是呼吸道致癌物，長期攝入

會損害其他器官。香港的巴士公司中，九巴、城巴、新巴、龍運、嶼巴都有部分採用由比亞迪生

產的巴士。（ｅｙ）

