《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行、銀保監、中證監、外匯局、廣東省人民政府聯合發

布《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，擴大銀行業、證券業

、保險業開放。依法合規建設大宗商品現貨交易平台。支持香港交易所前海聯合交易中心開展大

宗商品跨境現貨交易人民幣計價結算業務。依法合規拓展香港交易所前海聯合交易中心的業務及

功能，有序豐富交易品種，增強大宗商品定價能力。

允許境外特別是香港地區金融機構在前海合作區設立商業銀行、理財子公司、消費金融公司

、養老金管理公司。支持符合條件的香港地區銀行在前海合作區依法設立分支機構，拓展內地業

務。允許境外特別是香港地區金融機構在前海合作區設立證券公司、公募基金公司、期貨公司、

基金銷售公司。支持符合金融控股公司設立情形、條件成熟的企業集團在前海合作區設立金融控

股公司。



＊擴大金融業對外開放＊



《意見》提出，要提升跨境貿易結算便利化水平、適度放寬跨境投融資限制、探索跨境支付

清算新機制，以及拓展離岸帳戶功能。

另外，探索資本項目可兌換有效路徑，包括允許前海合作區內商業銀行辦理境內企業境外上

市登記業務。便利前海合作區內企業在真實業務背景下靈活開展跨境融資，放寬前海合作區內企

業境外放款限制，將放款上限比例由所有者權益的５０％擴大至８０％。

在發展特色金融產業方面，要推動綠色金融發展、創新發展供應鏈金融、加大金融對海洋經

濟發展的支持力度、支持開展科創金融試點、支持金融科技發展、加強深港金融監管合作、建立

深港金融監管合作機制、探索跨境金融監管創新，同時優化金融法治環境。

《意見》同時提出要加強黨的領導，以及加強組織實施。加強人才保障，制定吸引高層次金

融人才的配套政策，著力引進和培養高層次金融人才。（ｃａ）

