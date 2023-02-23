【ＦＯＣＵＳ】「通脹仍高，就業緊張，持續加息」，從聯儲主席到地方大員，念叨數月的

錄音機般言辭，令周三（２２日）揭盅的２月會議紀要無甚新意；稍為意外的是，紀要強調「整

體金融狀況」需與政策緊縮保持一致，較鮑公議息後記者會言論顯鷹派。

聯儲的抗通脹長途，愈來愈似古希臘神話中的西西弗斯，「２％」通脹目標就是永恒失望的

巨石。當市場對利率峰值押注續升至５﹒３６％，聯儲會否改弦更張？更值得思考的問題是，現

時種種「強勁」數據，是否隱隱出錯？



＊２％達標渺茫，或暗升通脹容忍度＊



利率「八連加」，但通脹仍「遠高於」長期目標，最新會議紀要再次強調，「委員會仍堅定

地致力於將通脹恢復到２％的目標。」但克利夫蘭聯儲近日發表的工作論文，就對此大潑冷水，

其模型顯示，以核心商品價格快速下降及失業率升至４﹒５％為條件，預期到２０２５年底，核

心ＰＣＥ僅放緩至２﹒７５％；若要實現聯儲預期的２﹒１％，深度衰退恐是必需。但文章就暗

示，如果通脹預期不會脫錨，最優政策應是未來三年容忍通脹高於２％目標。

此似呼應坊間愈來愈響亮的調整２％目標之聲，兩位ＩＭＦ前首席經濟學家Ｋｅｎｎｅｔｈ

Ｒｏｇｏｆｆ、Ｏｌｉｖｉｅｒ Ｂｌａｎｃｈａｒｄ，以及哈佛經濟學教授Ｊａｓｏｎ

Ｆｕｒｍａｎ、安聯集團首席經濟顧問Ｍｏｈａｍｅｄ Ｅｌ－Ｅｒｉａｎ等均質疑２％有何必

要，並提議３％甚至４％。

正跟「寬鬆金融環境」和「根深蒂固通脹」對抗的聯儲，現時雖不會眨眼，但看看其大流行

之初時祭出的「平均通脹目標」，不排除未來一邊高聲放鷹，一邊悄悄容忍。



＊消費者手緊，Ｔｅｍｕ、１元店崛起＊



更大的挑戰來自聯儲一直強調的「數據依賴」的數據，到底有多滯後，甚至隱隱出錯。以美

國１月零售額按月大增３％為例，亮麗數字背後卻是，當月ＣＰＩ按月同升０﹒５％，美國人去

年第四季信用卡餘額升至創紀錄的１６﹒９萬億美元，拖欠率同急升。

剛剛公布去年第四季業績的零售巨頭沃爾瑪的觀察同提供佐證，來自高端消費者及必需品的

貢獻更多，而玩具、服裝、電子產品、家居裝飾等非必需品的購買就減少；公司預期新財年同店

銷售額增長，將從第四季的８﹒３％大幅放緩至２％至２﹒５％，低過預期的３％。

與之相反，剛剛在「超級碗」比賽推出廣告的拼多多旗下Ｔｅｍｕ，一躍登上美國應用商店

下載量榜首，借９﹒９美元的連身裙、８﹒５美元的無線耳機，月活用戶超越１１００萬。此外

，在收入偏低的郊區城鎮，「１美元店」亦如雨後春筍般冒起，僅Ｄｏｌｌａｒ

Ｇｅｎｅｒａｌ旗下就達１﹒９萬間分店。

當市場將利率終值押注續推高至５﹒３６％，聯儲鷹王、聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德續敦

促盡快加息至５﹒３７５％，盡管他今年並無投票權，但逾３０年都在學術象牙塔、未擔任過任

何私營機構職位的他，言論似映射聯儲的離地心態－－繼去年對通脹斷錯症後，現時隨時對經濟

把錯脈。

