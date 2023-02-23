《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》引述消息指，中國計劃要求境內上市公司強制披露

ＥＳＧ信息，以達到減低碳排放的國家目標。據報內地監管機構正與評級機構、顧問合作，制定

相關ＥＳＧ框架。

報道引述消息指，首階段將設計一個受到國際社會認同、並適用於內地市場的標準。在過渡

到全面的強制性框架之前，內地可能會先在「不遵守就解釋（ｃｏｍｐｌｙ ｏｒ

ｅｘｐｌａｉｎ）」的基礎上引入這些要求。預計國企最早將在今年年底前率先合規。

中證監副主席方星海去年曾表示，提出強制性ＥＳＧ報告要求是「下一個目標」。但同時中

國監管機構去年亦對國際可持續發展標準委員會對發展中國家要求的「包容性

（ｉｎｃｌｕｓｉｖｅｎｅｓｓ）」表示擔憂，稱這些是「高標準」，沒有「充分考慮」各國經

濟發展的差異及其披露能力。

畢馬威１月發報告，顯示去年內地１００強企業中約有８９％發布了ＥＳＧ報告，高於

２０２０年的７８％。然而，也存在差距：超過三分之一的公司在沒有先進行所謂的「重要性評

估」以確定他們所報告的指標是否與其公司和行業相關的情況下進行了披露。

另外，根據去年１２月的公告，中國同意讓ＩＦＲＳ基金會在北京設立辦事處。該辦公室將

重點推動ＩＳＳＢ在內地的可持續性信息披露標準。（ｃａ）

