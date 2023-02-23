《經濟通通訊社２３日專訊》中央紀委國家監委周四刊文稱，要深化對金融、央企領域和行

業「四風」表現形式和特點的認識，破除「金融精英論」「唯金錢論」「西方看齊論」等錯誤思

想，整治過分追求生活「精致化」、品味「高端化」的享樂主義和奢靡之風。

中紀委網站刊登題為「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰」的文章並稱，堅決摒棄「例外論

」「特殊性」「優越性」「無關論」「業務需要論」等錯誤論調；糾治行業「潛規則」和不正之

風，鏟除「破窗」效應、「法不責眾」心理和「比爛」心態，不斷加固金融和央企領域落實中央

八項規定精神的堤壩。

文章還稱，要加大對「影子股東」「影子公司」「政商旋轉門」「提前筑巢」「逃逸式辭職

」等新型腐敗和隱性腐敗的查處力度，堅決斬斷權力與資本的勾連紐帶，在金融、央企領域形成

懲治腐敗的有力震懾。

此外，積極適應腐敗手段隱形變異、翻新升級的新態勢，自覺樹立穿透式觀念，強化大數據

思維、整體思維、透過現象看本質思維，通過抽絲剝繭、去偽存真，發現問題線索，還原事實真

相，揭開披著「市場化」「專業化」操作外衣的偽裝和掩飾。（ｃａ）

