《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行、銀保監、中證監、外匯局、廣東省人民政府聯合發

布《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，提出三十條金融改革

創新舉措，涵蓋民生金融、金融市場互聯互通、現代金融產業發展、促進跨境貿易和投融資便利

化、加強金融監管合作等方面。

意見提出，到２０２５年，建立健全以金融業擴大開放、人民幣國際化為重點的政策體系和

管理體制，基本實現與香港金融市場高水平互聯互通。到２０３５年，實現以負面清單為基礎的

更高水平金融開放，跨境資金高效便捷流動，基本建成與國際接軌的金融領域規則體系，金融環

境達到世界一流水平。



＊便利香港居民開戶，港資小微企業可獲５００萬元貸款＊



《意見》提出便利香港居民開立內地銀行帳戶。擴大香港居民代理見證開立內地個人ＩＩ類

、ＩＩＩ類銀行帳戶試點銀行范圍。探索在前海合作區加強線上業務創新，試點開展信用卡視頻

面簽。便利香港居民信用融資。便利香港企業跨境投融資。支持港企港人在前海合作區創新創業

。支持前海合作區內符合條件的港資小微企業在５００萬元人民幣的限額內從境外銀行獲得人民

幣貸款。



＊允許香港券商向內地客戶轉發港股通股票研究報告＊



擴大港資金融機構業務範圍。支持境外特別是香港地區銀行在前海合作區的分支機構取得基

金托管業務資格。允許前海合作區內證券公司經香港持牌金融機構授權後，向其內地客戶轉發香

港持牌金融機構發布的就港股通股票提供投資分析意見的證券研究報告，為內地投資者投資決策

提供參考。支持前海合作區內證券公司在境內開展跨境業務試點、承銷熊貓債業務等，對相關業

務明確相應監管政策。

允許證券業金融機構在香港開展直接融資，允許前海合作區內證券公司、期貨公司通過境外

上市等跨境融資方式補充資本金。支持前海合作區內企業依法利用香港（開放式基金型公司或有

限合伙基金等）平台進行融資及開拓海外業務，以及利用房地產投資信托基金將優質地產及基礎

設施項目在香港上市及進行融資。

同時加強深港債券交易合作與創新、完善跨境保險業務、有序探索深港私募通機制、試點開

展私募股權和創業投資份額轉讓，以及依法合規建設大宗商品現貨交易平台。（ｃａ）

