《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中華全國供銷合作總社發布１８０家

２０２３年全國供銷合作社系統農資保供重點企業名單，進一步促進基層經銷商、各類新型農業

經營主體和農民與保供企業對接，確保及時用上放心農資。

此次入選的１８０家農資保供重點企業覆蓋３１個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團

，包括中國農業生產資料集團、中農立華（滬：６０３９７０）、浙農股份

（深：００２７５８）、安徽輝隆股份（深：００２５５６）、黑龍江倍豐農業生產資料集團、

廣東天禾股份（深：００２９９９）、四川省農業生產資料集團等一大批營銷網點多、經營品種

全、供應有保障、誠信可靠的供銷合作社系統農資企業。入選企業將充分發揮示範帶頭作用，進

一步提高農資生產供應服務水平。

此前，針對２０２３年春耕農資供應工作，供銷總社發通知要求，全系統堅決扛起農資保供

的政治責任，成立農資保供工作專班，構建省市縣三級農資應急保供體系，加快貨源採購和儲備

進度，抓好跨區域調劑調運，加快農資進店進村入戶，保證終端銷售網點貨源充足，確保春耕旺

季不脫銷、不斷檔、不誤農時，全力保障２０２３年春耕農業生產用肥用藥穩定供應。

