《經濟通通訊社２４日專訊》被資本熱炒的鈣鈦礦概念股奧聯電子（深：３００５８５）發

公告稱，公司２３日收到中證監發布的《立案告知書》和《調查通知書》，因涉嫌信息披露違法

違規，中證監決定對公司立案調查。

奧聯電子表示，立案調查期間，公司將積極配合中證監的調查工作，並嚴格按照規定履行信

息披露義務。奧聯電子今早低開，目前跌７﹒１６％，報２３﹒４８元（人民幣．下同）。

奧聯電子主營汽車電子電器零部件。去年１２月９日，公司宣布跨界進軍鈣鈦礦賽道。此次

跨界使得公司在二級市場大受追捧，股價從宣布跨界當日的每股１３﹒６８元迅速漲至２０２３

年２月１０日的４２﹒６元，累計漲幅超２００％。

奧聯電子早前曾披露，公司旗下鈣鈦礦研發生產平台南京奧聯光能的總經理及股東胥明軍，

曾「指導完成華能清能院５５０ｘ６５０ｍｍ鈣鈦礦電池組件中試線工藝設備設計，指導華能清

能院５５０ｘ６５０ｍｍ鈣鈦礦電池組件中試線效率驗收達標，最高認證效率達到１６﹒８％。

」華能清能院在中國鈣鈦礦領域有較強權威性，去年６月由華能清能院主持編制的中電聯《鈣鈦

礦光伏組件》標準送審稿順利通過專家組審查，成為中國首個鈣鈦礦光伏組件的通用技術標準。

關於胥明軍與華能清能院相關的這段經歷，卻遭到華能清能院的「打假」。今年２月２１日

，華能清能院澄清稱與奧聯電子無任何合作協議、技術交流和業務往來，並指出胥明軍簡歷中有

關華能清能院的描述嚴重不實，其未曾受邀到訪華能清能院，也未曾參與華能清能院鈣鈦礦中試

線的任何設備調試和工藝研究；更表示奧聯電子提到的１６﹒８％的認證效率數據為杜撰數據，

與其認證數據不符。（ｌｃ）

