《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，歐盟委員會於當地時間２３日通過電子郵件向其

工作人員表示，為確保網絡安全，決定禁止其官方設備和使用「歐盟委員會移動設備服務」的個

人設備使用海外版抖音ＴｉｋＴｏｋ。該措施旨在保護委員會免受網絡安全威脅和可能的網絡攻

擊，將持續評估其他社交媒體平台的安全情況。

歐盟委員會的工作人員被要求不遲於３月１５日刪除ＴｉｋＴｏｋ。對於那些在截止日期前

沒有遵守規定的人，相關設備上的工作應用程序將不再可用。

對於歐盟委員會的決定，ＴｉｋＴｏｋ發言人回應稱：「我們對這一決定感到失望，我們認

為該決定是被誤導的，並且基於根本性的誤解。我們已經聯繫歐盟委員會澄清事實，並解釋我們

如何保護每月訪問ＴｉｋＴｏｋ的歐盟１﹒２５億用戶的數據。」

另外，加拿大隱私專員辦公室亦發布聲明稱，將聯合魁北克省、不列顛哥倫比亞省和阿爾伯

塔省，調查ＴｉｋＴｏｋ是否遵守加拿大隱私法。聲明稱，他們將重點檢查「ＴｉｋＴｏｋ對個

人信息的收集、使用和披露是否獲得有效和有意義的同意」，並將確定ＴｉｋＴｏｋ在收集用戶

個人信息時，是否履行了透明義務。聲明強調，兒童是重要的隱私保護對象，聯合調查將特別關

注Ｔｉｋｔｏｋ與年輕用戶有關的隱私做法。（ｌｃ）

