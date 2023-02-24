《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：深刻把握雷鋒精神的時代內涵

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國家主席習近平近日作出重要指示指出，今年是毛澤東等老一輩革命家為雷鋒題詞６０周年。

６０年來，學雷鋒活動在全國持續深入開展。實踐證明，無論時代如何變遷，雷鋒精神永不過時

。



國資委：大力推進央企專業化產業化整合

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國資委主任張玉卓２３日在國新辦舉行的發布會上表示，國資委和中央企業將突出高質量發展這

個首要任務，堅持做強做優做大國有資本和國有企業。提高核心競爭力，通過優化布局，調整結

構來增強核心功能。



務實舉措助內需潛力加快釋放

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近期，有關方面繼續圍繞恢復和擴大消費、擴大有效投資推出多項務實舉措，釋放推動內需加快

恢復的強烈信號。專家認為，隨著各項政策舉措落地見效，今年消費有望呈現更好恢復勢頭，投

資將保持一定強度。





《上海證券報》



習近平：深刻把握雷鋒精神的時代內涵

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國家主席習近平近日作出重要指示指出，今年是毛澤東等老一輩革命家為雷鋒題詞６０周年。

６０年來，學雷鋒活動在全國持續深入開展。實踐證明，無論時代如何變遷，雷鋒精神永不過時

。



橫琴、前海各迎３０條金融改革創新舉措

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人行會同銀保監會、中證監、外匯局、廣東政府２３日聯合發布《關於金融支持橫琴粵澳深度合

作區建設的意見》和《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，各

提出３０條金融改革創新舉措。



新一輪國企改革深化提升行動三方面重點

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新任國務院國資委主任張玉卓２３日在國新辦新聞發布會上首次公開亮相，介紹全面推進中央企

業高質量發展的情況。張玉卓明確，國資委和中央企業將以高質量發展為首要任務，堅持做強做

優做大國有資本和國有企業。





《證券時報》



習近平：深刻把握雷鋒精神的時代內涵

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國家主席習近平近日作出重要指示指出，今年是毛澤東等老一輩革命家為雷鋒題詞６０周年。

６０年來，學雷鋒活動在全國持續深入開展。實踐證明，無論時代如何變遷，雷鋒精神永不過時

。



金融支持橫琴、前海改革開放意見出爐

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人行會同銀保監會、中證監、外匯局、廣東省政府２３日聯合發布《關於金融支持橫琴粵澳深度

合作區建設的意見》和《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，

各提出３０條金融改革創新舉措。



多措並舉化解隱債風險，推動融資平台分類轉型

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２０２３年，「遏制隱性債務增量，穩妥化解存量」仍是財政系統的重點工作。受訪專家表示，

近年來地方財政收支平衡壓力加大，以及今年各地以穩增長為首的政策導向，都可能造成地方政

府隱性債務抬頭。（ｌｃ）

