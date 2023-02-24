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AH股新聞

24/02/2023 09:47

《Ａ股焦點》中方發表解決俄烏衝突立場，台海局勢升溫，軍工拉漲

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，提出停
火止戰，支持俄烏相向而行，盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。
國際社會應堅持勸和促談正確方向，幫助衝突各方盡快打開政治解決危機的大門，為重啟談判創
造條件和提供平台，中方願繼續為此發揮建設性作用。中方指出，反對武裝攻擊核電站等和平核
設施，反對使用或威脅使用核武器，反對任何國家在任何情況下研發、使用生化武器。
　　這份立場文件被外界指是中國提出的和平計劃，外界關注文件發表後各方態度及戰事進展。
此外，台海局勢亦升溫，據外電報道，美軍準備派出１００至２００名軍人前往台灣提供訓練，
規模較一年前派到當地的約３０人大幅增加。美國國務卿布林肯直指，全球之所以如此擔心台海
爆發危機的原因之一，是因為這不是北京基與主權所稱的內政，而是確實關乎全世界。
　　與此同時，人大常委會審議２３日舉行，會議審議了關於軍隊戰時調整適用《中華人民共和
國刑事訴訟法》的相關草案修改稿。
　　Ａ場軍工股今早拉漲，航宇科技（滬：６８８２３９）漲４﹒７％，鋼研高納
（深：３０００３４）升４﹒３％，中國船舶（滬：６００１５０）漲４％，中船防務
（滬：６００６８５）升３﹒８％，中航沈飛（滬：６００７６０）升２﹒８％，邁信林
（滬：６８８６８５）升２﹒６％，航發控制（深：０００７３８）升２％，江航裝備
（滬：６８８５８６）、中航重機（滬：６００７６５）揚１﹒８％，中航西飛
（深：０００７６８）升１﹒７％。（ｅｙ）
　

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