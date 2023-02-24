《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專

家組組長梁萬年在發布會表示，中央宣布新冠疫情防控取得「決定性勝利」，意味著已經經受住

了這一輪疫情的衝擊和考驗，建立了比較好的人群免疫屏障。從疫情本身來看，疫情已經基本結

束，但不能說它是完全的結束。中國新冠疫情還存在零星的、局部性的散發狀態。

中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞指出，今年１月８日實施新冠病毒感染「乙類乙管」以來

，中國已監測發現７例ＸＢＢ﹒１﹒５輸入病例。２月３日採樣發現了１例由輸入病例引起的本

土關聯ＸＢＢ﹒１﹒５病例，為核心密接人員，沒有再發現續發病例。目前，中國在新冠病毒變

異株監測中，如發現首次報告的（包括輸入和本土）、重點關注的國際流行毒株，都會進行感染

者個案調查、核心密接調查，並開展風險研判，一旦發現傳播力、致病力或毒力增強的新型變異

株，及時按照相關方案採取措施。中國剛剛經歷了疫情大流行，人群體內留存的中和抗體會在短

期內提供免疫保護作用，專家研判分析認為，近期引發新一輪規模流行的可能性較小。

