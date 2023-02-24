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AH股新聞

24/02/2023 09:47

《中國房產》內地多間上市公司為員工提供無息貸款買房，科企居多

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《中國證券報》引述其統計稱，２０２２年以來，約２０家
Ａ股公司
計劃無息貸款給員工買房，其中以科技型公司居多，多家公司來自集成電路行業。
　　報道稱，上市公司推出的免息借款方案存在差異，一些公司僅針對特定人群。此外，部分上
市公司為員工提供的免息借款資金池由５０００萬元到１﹒５億元人民幣不等，有部分上市公司
擴大免息借款資金池額度。（ｄｗ）

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