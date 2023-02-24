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AH股新聞

24/02/2023 11:36

《中國房產》深圳今年首批擬出讓５宗宅地，建築面積４７萬平方米

　　《經濟通通訊社２４日專訊》深圳市發布２０２３年第一批次擬出讓居住用地項目清單。清
單內地塊共計５宗，用地面積１０﹒５８萬公頃，建築面積４７﹒４８萬平方米，
　　其中，１宗位於寶安區、２宗位於光明區、１宗位於龍崗區、１宗位於坪山區。５宗地塊將
於今年２月２３日至５月２３日期間發布出讓公告。（ｄｗ）

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