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AH股新聞

24/02/2023 14:21

【大國博弈】傳內地停用四大會計事務所，內媒：新中標多家國企

　　《經濟通通訊社２４日專訊》早前《彭博》報道，中國政府以數據安全為由，要求國企逐漸
停用四大國際會計師事務所。不過據內媒《第一財經》稱，近期多家國企發布的相關採購項目中
，中標候選人中仍有普華永道、安永、畢馬威、德勤四大會計事務所。
　　報道舉例稱，在最近國企發布的採購項目中，包括中國鐵塔（００７８８）、中國太平
（００９６６）等國企未來１－５年的審計項目仍選用四大會計事務所。而目前多家國有大行的
審計機構也來自上述四大會計事務所。（ｄｗ）

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