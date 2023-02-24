《經濟通通訊社２４日專訊》聯合國大會於周四（２３日）以壓倒票數通過決議案，譴責俄

羅斯吞併烏克蘭４個地區，並要求俄羅斯立即撤兵。中國在表決中投下棄權票。中國外交部一如

早前預告，在俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」一周年當日發布中方關於政治解決烏克蘭危

機的立場文件。在今日的外交部例行記者會上，發言人汪文斌被問到中方是否願意主導烏俄和談

，他表示，中國希望在解決問題上發揮建設性作用。

這份立場文件提出，俄烏雙方應停火止戰，盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最

終達成全面停火，並稱中方愿為對話談判解決烏克蘭危機繼續「發揮建設性作用」，但並沒有對

兩國之間的領土糾紛提出具體的解決方法。

對這份文件，歐盟駐華大使認為，中國的立場文件並不是一個和平提議，並稱中國應該履行

其捍衛聯合國憲章的責任。烏克蘭臨時代辦則表示，希望中國支持烏克蘭的「和平計劃」，並期

待中國更加積極地支持烏克蘭。

至於有外交官批評中國立場文件，汪文斌指出，這些人應該反思他們是否幫助解決了危機，

而不是抹黑中國。（ｄｗ）

