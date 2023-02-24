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AH股新聞

24/02/2023 09:00

英媒：華興資本董事長包凡失聯前正計劃轉移資產至新加坡

　　《經濟通通訊社２４日專訊》英國《金融時報》引述消息報道，華興資本（０１９１１）董
事長包凡在失蹤前數個月，一直在籌備於新加坡建立一個家族基金辦公室，計劃把部分資產從香
港和中國內地轉移到新加坡。
　　報道指，２０２２年末時包凡在新加坡籌劃設立一個家族理財室，以管理其個人財富。暫不
清楚該家族理財室是否已經成立，還是相關工作仍在進行中。
　　在中國政府對科技行業發起監管和反腐運動後，愈來愈多的中國高管在新加坡設立了家族辦
公室。根據新加坡數據分析公司Ｈａｎｄｓｈａｋｅｓ的數據，家庭辦公室的數量已經從
２０１８年的少數幾個增長到去年年底的估計１５００個。
　　華興資本上周表示，包凡本月失蹤，一直無法聯絡其本人。中國的官方沒有對包凡的失蹤作
出回應。去年９月，華興資本高管叢林被拘留，當時中國證監會上海證券監管專員辦事處曾發公
告表示，對叢林採取「監管談話」措施。
　　包凡為華興資本創始人，持有公司近五成股份，有新經濟產業併購天王、「資本紅娘」之稱
，京東、騰訊、美團、聚美優品、唯品會、愛奇藝、５８同城、趕集網、優酷、土豆、滴滴打車
、快的打車等企業上市背後，或多或少都有華興資本的影子。尤其是２０１５年，在科網企併購
大潮中，華興資本就參與１３個併購案，包括滴滴快的、美團點評、５８趕集、攜程去哪兒四大
併購案。（ｊｔ）

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