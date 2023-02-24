《經濟通通訊社２４日專訊》ＯＰＰＯ宣布與蔚來（０９８６６）完成數字車鑰匙的合作，

並通過Ｆｉｎｄ Ｎ２系列產品率先適配蔚來ＥＴ５、ＥＴ７、ＥＳ７、ＥＣ７等車型。

ＯＰＰＯ介紹稱，蔚來車主中的ＯＰＰＯ用戶可以在手機的錢包應用中，快速添加數字車鑰

匙。設置完成後，攜帶Ｆｉｎｄ Ｎ２系列產品靠近汽車時，車門會自動解鎖。進入車內，能夠

啟動駕駛。攜帶手機離車後車輛自動閉鎖，整個過程無需實體車鑰匙。（ｃｔ）

