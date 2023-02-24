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AH股新聞

24/02/2023 13:56

《汽車新勢力》ＯＰＰＯ與蔚來完成數字車鑰匙合作

　　《經濟通通訊社２４日專訊》ＯＰＰＯ宣布與蔚來（０９８６６）完成數字車鑰匙的合作，
並通過Ｆｉｎｄ　Ｎ２系列產品率先適配蔚來ＥＴ５、ＥＴ７、ＥＳ７、ＥＣ７等車型。
　　ＯＰＰＯ介紹稱，蔚來車主中的ＯＰＰＯ用戶可以在手機的錢包應用中，快速添加數字車鑰
匙。設置完成後，攜帶Ｆｉｎｄ　Ｎ２系列產品靠近汽車時，車門會自動解鎖。進入車內，能夠
啟動駕駛。攜帶手機離車後車輛自動閉鎖，整個過程無需實體車鑰匙。（ｃｔ）

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