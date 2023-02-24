《經濟通通訊社２４日專訊》今日是俄羅斯對烏克蘭展開「特別軍事行動」一周年，過去一

年中方一直沒有對戰事作出明確表態，直至今日早晨中國外交部發布了一份關於政治解決烏克蘭

危機的立場文件，提出十二項主張。滬深股市今早未明朗，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒０１％，報３２８７﹒２６點，深綜指高開０﹒０２％，半導體股造好，白酒股走低。

中國外交部發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，提出停火止戰，支持俄烏相向而行，

盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火，國際社會應堅持勸和促談的正

確方向。中方指出，反對武裝攻擊核電站等和平核設施，反對使用或威脅使用核武器，反對任何

國家在任何情況下研發、使用生化武器。中方亦稱反對任何未經安理會授權的單邊制裁，有關國

家應停止對他國濫用單邊制裁和「長臂管轄」。

中央外辦主任王毅日前出訪俄羅斯並與該國總統普京對話，引發全球關注，美國近日多番警

告中國不要向俄羅斯提供軍事援助，不過美國國務卿布林肯最新表示，中國政府可能批准了中資

公司向俄羅斯提供非致命的「軍民兩用」援助作戰事用途。

另外，據外媒《華爾街日報》報道，中信集團董事長朱鶴新有望出任人民銀行行長，發改委

主任何立峰可能會兼任人行黨委書記。當局並計劃恢復２００３年時撤銷的中共中央金融工作委

員會（簡稱中央金融工委），成為總管金融系統的最高機構。

人民銀行公布，今日進行的４７００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，實現淨回籠

３６５０億元。公開市場本周共１６６２０億元逆回購到期，人行共開展１４９００億元逆回購

操作，全周累收水１７２０億元。（ｅｙ）

