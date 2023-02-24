《經濟通通訊社２４日專訊》滬深兩市今早整體走低，滬綜指半日收跌０﹒７％至

３２６４﹒５８點，深成指跌０﹒８８％，創業板指更跌１﹒０４％。兩市半日成交額為

４５７６億元（人民幣．下同），較上日（２３日）同時段成交減少了６﹒２％。陸股通暫時淨

流出３７﹒８億元。主要板塊的下跌或與中國外交部發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場有

關，關注在立場文件公布後各方反應和戰事後續。

中央外辦主任王毅日前出訪俄羅斯並與該國總統普京對話，引發全球關注，美國近日多番警

告中國不要向俄羅斯提供軍事援助，不過美國國務卿布林肯最新表示，中國政府可能批准了中資

公司向俄羅斯提供非致命的「軍民兩用」援助作戰事用途；另有外媒指中國擬向俄羅斯提供軍事

用無人機。



＊和平協議反添火藥味，軍工股急飆＊



中國外交部發布了關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，呼籲各方停火止戰，支持俄烏相向

而行，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。惟外界擔心若俄羅斯及烏克蘭雙方不接受這

份和平協議，戰事或進一步升級。軍工股半日拉漲，恒宇信通（深：３００９６５）漲９﹒５％

、航新科技（深：３００４２４）漲５﹒６％、鋼研高納（深：３０００３４）漲５％、中國船

舶（滬：６００１５０）漲４﹒５％、航宇科技（滬：６８８２３９）漲４﹒１％、中船防務

（滬：６００６８５）漲４％、中國衛星（滬：６００１１８）漲３﹒８％。

地緣政治變局導致外資流出Ａ股，使得白酒股表現不佳。口子窖（滬：６０３５８９）跌

５％、舍得酒業（滬：６００７０２）跌２﹒８％、山西汾酒（滬：６００８０９）跌２﹒３％

、五糧液（深：０００８５８）跌２﹒２％、瀘州老窖（深：０００５６８）跌１﹒８％、貴州

茅台（滬：６００５１９）跌１﹒４％。



＊鋰電池概念挫，高盛警告行業危機＊



鋰電池概念股走低，橫店東磁（深：００２０５６）跌５﹒１％，博力威

（滬：６８８３４５）跌４﹒６％，賽伍技術（滬：６０３２１２）跌４﹒５％，神火股份

（深：０００９３３）跌４﹒３％，天山鋁業（深：００２５３２）跌４％，龍頭寧德時代

（深：３００７５０）跌１﹒８％。高盛研發報告顯示，近幾個月來，中國汽車行業對鋰的需求

下降了一半以上，導致作為重要電池金屬的鋰價格進一步下滑。隨著中國鋰價從上周的峰值下跌

了超過３０％，高盛警告還有很大的下跌幅度。（ｅｙ）

