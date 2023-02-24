《經濟通通訊社２４日專訊》地緣政治變局為Ａ股帶來市場震盪，離岸、即期人民幣亦跌穿

６﹒９３，均創１月３日新低，外資全日淨流出５０﹒９７億元（人民幣．下同），滬綜指收跌

０﹒６２％，收報３２６７﹒１６點，不過總結全周仍上漲１﹒３４％。深成指下跌０﹒８２％

，創業板指下跌１﹒１６％。兩市全日成交額為７２５８億元，較上一交易日減少１０﹒１％。

聯合國大會於周四（２３日）以壓倒票數通過決議案，譴責俄羅斯吞併烏克蘭４個地區，並

要求俄羅斯立即撤兵。中國在表決中投下棄權票。中國外交部隨後在今早發布關於政治解決烏克

蘭危機的中國立場，提出了停火止戰、支持俄烏相向而行、逐步推動局勢降級緩和等建議，並強

調核武器用不得，核戰爭打不得。但市場擔憂這份「和平協議」若不獲支持，則戰事或升級，後

續帶來重大不確定性。

中央外辦主任王毅日前出訪俄羅斯並與該國總統普京對話，引發全球關注，美國近日多番警

告中國不要向俄羅斯提供軍事援助，不過美國國務卿布林肯最新表示，中國政府可能批准了中資

公司向俄羅斯提供非致命的「軍民兩用」援助作戰事用途；另有外媒指中國向俄羅斯提供軍事用

無人機。



＊軍工股全日亮眼，白酒股急跌＊



個股方面，軍工股表現最為強勁。恒宇信通（深：３００９６５）飆７﹒１％，鋼研高納

（深：３０００３４）上漲５﹒６％，航新科技（深：３００４２４）升５﹒１％，中國船舶

（滬：６００１５０）漲４﹒６％，航宇科技（滬：６８８２３９）升４﹒４％，中船防務

（滬：６００６８５）升４﹒１％，中國衛星（滬：６００１１８）揚３﹒４％。這一波漲勢與

中國外交部發布的立場文件有關，中方表態對俄烏戰局帶來不確定性，軍工股得到市場的青睞。

地緣政治變局導致外資流出，白酒股遭遇下跌。口子窖（滬：６０３５８９）下跌４﹒３％

，山西汾酒（滬：６００８０９）挫２﹒５％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌２﹒４％，五

糧液（深：０００８５８）跌２％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒７％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌１﹒２％。



＊電動車需求減，鋰電概念受壓＊



寧德時代（深：３００７５０）收跌１﹒９％。國家發改委價格成本調查中心主任黃漢權一

行赴寧德時代開展調研，寧德時代副總裁譚立斌向調研組介紹了企業基本情況，並就動力電池、

儲能等領域有關問題進行了深入交流。此前寧德時代動力電池成本過高，有國產車企曾公開發言

希望有關部門出手監管。

另外，高盛研發報告顯示，近幾個月來，中國汽車行業對鋰的需求下降了一半以上，導致作

為重要電池金屬的鋰價格進一步下滑，高盛警告目前還有很大的下跌幅度。其他鋰電池概念股同

走低，橫店東磁（深：００２０５６）瀉６﹒１％，博力威（滬：６８８３４５）跌５﹒１％，

天山鋁業（深：００２５３２）跌４﹒８％，神火股份（深：０００９３３）跌４﹒５％，賽伍

技術（滬：６０３２１２）跌４﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０６１﹒０５ －１﹒０４

上證綜合指數 ３２６７﹒１６ －０﹒６２ ３０８０﹒０４

深證綜合指數 ２１４０﹒６５ －０﹒６５ ４１７７﹒７８

上證Ｂ股指數 ２９８﹒６８ －０﹒０６ ０﹒８２

深證Ｂ股指數 １２２５﹒８５ －０﹒１９ ０﹒５２

上證１８０指數 ８５６９﹒３４ －１﹒０５

上證３８０指數 ６０２９﹒０７ －０﹒３０

深證成份指數 １１７８７﹒４５ －０﹒８２

中小創新指數 ２４９２﹒０３ －０﹒１７

深圳創業板指數 ２４２８﹒９４ －１﹒１６

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