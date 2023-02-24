  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

24/02/2023 11:36

《滬股通》上證１８０半日跌１﹒０１％，上證３８０跌０﹒５４％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒０１％，報８５７２﹒８９點，上
證３８０指數半日跌０﹒５４％，報６０１５﹒０７點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４３﹒３８億元，賣盤超買盤，
淨流出２３﹒３８億元。
　　據《華爾街日報》引述消息人士報道，中信集團董事長朱鶴新或是接替易綱出任人民銀行行
長的主要候選人，報道指仍未最終決定。中信集團旗下Ａ股上市公司表現偏軟，中信銀行
（滬：６０１９９８）跌０﹒４％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌１﹒４％，中信證券
（滬：６０００３０）跌１﹒４％。
　　席捲全球的ＡＩ熱潮持續，支持ＡＩ運算的晶片業再度炒熱，滬深半導體股早段拉升，寒武
紀（滬：６８８２５６）升４﹒５％，和林微納（滬：６８８６６１）升２﹒９％，必易微
（滬：６８８０４５）升４﹒２％。人工智能熱推動半導體龍頭英偉達美股股價暴漲，昨日收漲
１４﹒０２％。
　　外資連續２日出逃後，白酒股整體低迷，舍得酒業（滬：６００７０２）跌２﹒８％，山西
汾酒（滬：６００８０９）跌２﹒３％，今世緣（滬：６０３３６９）跌１﹒２％，貴州茅台
（滬：６００５１９）跌１﹒４％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌１﹒８％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/02/2023 11:36  《深股通》深成指半日跌０﹒８８％，中小創新指跌０﹒４２％

下一篇新聞︰24/02/2023 11:36  《中國房產》深圳今年首批擬出讓５宗宅地，建築面積４７萬平方米

其他AH股新聞
More

24/02/2023 11:35  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

24/02/2023 11:35  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金