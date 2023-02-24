《經濟通通訊社２４日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒０１％，報８５７２﹒８９點，上

證３８０指數半日跌０﹒５４％，報６０１５﹒０７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４３﹒３８億元，賣盤超買盤，

淨流出２３﹒３８億元。

據《華爾街日報》引述消息人士報道，中信集團董事長朱鶴新或是接替易綱出任人民銀行行

長的主要候選人，報道指仍未最終決定。中信集團旗下Ａ股上市公司表現偏軟，中信銀行

（滬：６０１９９８）跌０﹒４％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌１﹒４％，中信證券

（滬：６０００３０）跌１﹒４％。

席捲全球的ＡＩ熱潮持續，支持ＡＩ運算的晶片業再度炒熱，滬深半導體股早段拉升，寒武

紀（滬：６８８２５６）升４﹒５％，和林微納（滬：６８８６６１）升２﹒９％，必易微

（滬：６８８０４５）升４﹒２％。人工智能熱推動半導體龍頭英偉達美股股價暴漲，昨日收漲

１４﹒０２％。

外資連續２日出逃後，白酒股整體低迷，舍得酒業（滬：６００７０２）跌２﹒８％，山西

汾酒（滬：６００８０９）跌２﹒３％，今世緣（滬：６０３３６９）跌１﹒２％，貴州茅台

（滬：６００５１９）跌１﹒４％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌１﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

