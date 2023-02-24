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AH股新聞

24/02/2023 15:16

《滬股通》上證１８０收跌１﹒０５％，上證３８０跌０﹒３％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒０５％，報８５６９﹒３４點，
上證３８０指數收跌０﹒３％，報６０２９﹒０７點。
　　券商股大幅回吐，中信證券（滬：６０００３０）跌２﹒１％，中信建投
（滬：６０１０６６）跌１﹒７％，中金公司（滬：６０１９９５）跌０﹒９％，國泰君安
（滬：６０１２１１）跌１﹒２％。滬深交易所將於２５日聯合中國結算上海分公司或中國結算
深圳分公司、中證金融組織開展全面註冊制改革摸底測試。
　　外資連續３日流走，白酒股整體低迷，舍得酒業（滬：６００７０２）跌２﹒４％，山西汾
酒（滬：６００８０９）跌２﹒５％，今世緣（滬：６０３３６９）跌０﹒４％，貴州茅台
（滬：６００５１９）跌１﹒７％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌０﹒７％。
　　據《華爾街日報》引述消息人士報道，中信集團董事長朱鶴新或是接替易綱出任人民銀行行
長的主要候選人，報道指仍未最終決定。中信集團旗下Ａ股上市公司表現偏軟，中信銀行
（滬：６０１９９８）跌０﹒６％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌１﹒４％，中信證券
（滬：６０００３０）跌２﹒１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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