《經濟通通訊社２４日專訊》深證成指半日跌０﹒８８％，報１１７７９﹒７７點，深證中

小創新指數半日跌０﹒４２％，報２４８５﹒７８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３３﹒３７億元，賣盤超買盤，

淨流出１３﹒３７億元。

中國外交部發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，提出停火止戰，支持俄烏相向而行，

盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。軍工股今早拉漲，鋼研高納

（深：３０００３４）升逾５％，航發控制（深：０００７３８）升３﹒５％，中航西飛

（深：０００７６８）升２﹒５％。

高盛研發報告稱，近幾個月來，中國汽車行業對鋰的需求下降了一半以上，中國鋰價從上周

的峰值下跌了超過３０％，高盛警告還有很大的下跌幅度。鋰電池股走低，寧德時代

（深：３００７５０）跌１﹒８％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒１％，格力電器

（深：０００６５１）跌１﹒２％。

數字貨幣股回升，紫光國微（深：００２０４９）升０﹒２％，廣電運通

（深：００２１５２）揚１﹒３％，拓爾思（深：３００２２９）升４﹒３％，中科江南

（深：３０１１５３）升２﹒６％，神州信息（深：０００５５５）升０﹒５％，宇信科技

（深：３００６７４）升０﹒４％，東方國信（深：３００１６６）升３﹒１％，美亞柏科

（深：３００１８８）升０﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

