《經濟通通訊社２４日專訊》深證成指今日收跌０﹒８２％，報１１７８７﹒４５點，深證

中小創新指數收跌０﹒１７％，報２４９２﹒０３點。

新能源汽車股全日走弱，寧德時代（深：３００７５０）跌１﹒９％，比亞迪

（深：００２５９４）跌１﹒１％，陽光電源（深：３００２７４）跌１﹒３％，億緯鋰能

（深：３０００１４）跌２﹒２％，長安汽車（深：０００６２５）跌２﹒３％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌０﹒６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌０﹒３％，恩捷股份

（深：００２８１２）跌１﹒８％。

據報蔚來汽車計劃在合肥市新建電池廠，規劃產能４０千瓦時。高盛研發報告稱，中國鋰價

從上周的峰值下跌了超過３０％，警告可能還有很大的下跌幅度。鋰電池股走低，寧德時代

（深：３００７５０）跌１﹒９％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒１％，格力電器

（深：０００６５１）跌１﹒３％。

中國外交部發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，提出停火止戰，支持俄烏相向而行，

盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。軍工股拉漲，鋼研高納

（深：３０００３４）升５﹒６％，航發控制（深：０００７３８）升２﹒９％，中航西飛

（深：０００７６８）升２﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

