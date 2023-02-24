《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部一如早前預告，在俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事

行動」一周年當日發布中方關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，文件提出俄烏雙方應停火止戰

，盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火，並沒有對兩國之間的領土糾

紛提出具體的解決方法。

在立場文件公布之前，中國中央外辦主任王毅在德國會晤烏克蘭外交部長庫列巴時，已向對

方分享了中方立場的部分重點，外媒《法新社》引述一名烏克蘭高級官員指，中國政府在起草有

關文件時沒有與烏克蘭政府磋商。該官員強調，任何「和平計劃」都不應越過《聯合國憲章》的

原則，包括尊重烏克蘭的領土完整，這是烏克蘭政府劃下的「紅線」，他又引述烏克蘭總統澤連

斯基的說話指，不會就任何烏克蘭領土討價還價。

中國外交部發言人汪文斌此前介紹中方立場文件時指，文件將重申習近平主席的重要主張，

包括各國主權領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨原則都應得到遵守，各國合理安全關切都

應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。（ｅｙ）

