【ＦＯＣＵＳ】日本１月核心通脹「八連升」至４﹒２％的逾４１年新高之際，日本央行下

一任準掌門植田和男（Ｕｅｄａ Ｋａｚｕｏ），周五（２４日）出席下議院聽證會時一句「維

持寬鬆政策合適」，為近期不緊反鬆的全球流動性狂歡，送上一張臨時包票。然而，眼見日本通

脹超越２％政策目標兩倍，為控制收益率曲線的單邊買債動作愈顯難以為繼，都預示這位７１歲

的學院派，前途荊棘密布。



＊１月買債創紀錄，對沖美歐收水＊



２０２３年是「大水年」，還是「水乾年」？話事人已不再是聯儲、歐央，而是乘風破浪的

日本央行。為捍衛０﹒５％的十年期國債收益率上限，其１月份買債規模達創紀錄的２３﹒６９

萬億日圓（約１８２０億美元）；與之相反，聯儲、歐央１月資產規模卻分別縮水約９６０億美

元、６２０億歐元。

手持逾半日本國債的ＢＯＪ，將繼續死守０﹒５％收益率上限到何時？焦點係於行長黑田東

彥的繼任者－－被美國前財長薩默斯稱為「日本的伯南克」的植田。作為獲正式提名後的首次公

開發言，今早的聽證會備受矚目。

現職為東京共立女子大學經濟系教授的植田，在聽證會上表現貼地，「我每天都從便利店買

午餐便當，發現價格從過去一年的大約４５０日元，漲到５００多日元」，但就認為，背後主要

原因是進口價格上漲導致的成本推動，而非需求強勁。



＊持續穩定達２％目標仍需一段時間＊



既然通脹已遠超央行目標，是否是時候調整甚至結束收益率曲線控制？植田就指，通脹要持

續穩定地達到２％目標仍需一段時間，強調寬鬆貨幣政策雖有「副作用」，但就當前形勢而言是

「合適的」。

跟師出同門的聯儲主席鮑威爾相似，他對２％的通脹目標相當執著，「相信這是全球標準的

通脹目標」，「當我們可預見２％實現時，就能邁出貨幣政策正常化的步伐。」他預期，

４﹒２％的ＣＰＩ將是此階段的峰值，並預料在４月開始的下一財年年中左右，降至２％以下。

植田出席聽證會的溫和語調，令人回想起他在１９９８年至２００５年就職日本銀行政策委

員會時，２０００年８月曾罕見就加息投反對票，以及在去年的一篇公開文章中，警告過早收緊

政策的風險。坊間甚至預期，完全退出收益率曲線控制將遲至２０２４年中。

盡管日本銀行的水喉料繼續大開，但評級機構惠譽就預計，美英歐日央行的資產購買總額，

今年將錄１萬億美元的負增長，並可能考驗債市彈性。事實上，日本銀行現時持有日本國債比例

早已逾半（約５３％），鑒於其對個別期數的十年期國債的持有已達百分百，坊間測算，距離買

下全部日本國債的時間理論上僅剩３３周。

音樂繼續，但終將停止。

