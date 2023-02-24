《港股評論》恒指自去年１０月３１日低位見１４５９７點，反彈最多８１０３點至

２２７００點後出現調整實屬正常，是次調整是為著日後走更長的牛市道路，現市況，我們繼續

維持２０２３年全年目標２３０００點，相信目前恒指僅處於中期升浪後調整水平，我們以過往

８年兩次反彈浪作為參考指標，分析期間的回調形態，並建議投資者可以分注吸納。



我們引用兩次的反彈行情，分別從２０１６年２月及２０２０年３月開始，觀察其往後１年

走勢，恒指在２０１６年２月低見１８２７８點，上升半年後，９月高見２４３６４點，經歷三

個月的回調，１２月低見２１４８８點，期內調整幅度為１２％，之後重拾升勢，在２０１７年

２月重上２４０００點，其後升幅持續；另一個例子為２０２０－２０２１年的上升行情，當時

指數在２０２０年３月底低見２１１３９點，上升三個月後，７月高見２６７８２點，經歷近三

個月的回調，９月低見２３１２４點，期內調整幅度近１４％，之後重拾升勢，在２０２１年２

月高見３１１６８點，期內總升幅達４７％。



從歷史走勢來看，可以看出過往兩次反彈浪期間的回調幅度分別為１２％及１４％，時長約

３個月，至於本輪的升市，在２０２２年１０月底開始，當時由超過１１年低位１４５９７點開

始起步，上升３個月後，２０２３年２初月高見２２７００點，其後開始回調，月內回調至

２０４００點之下，調整幅度約１０％。



＊目前回調仍然健康可控＊



我們認為倘若目前的宏觀經濟沒有明顯變差，即使恒指再往下探亦無需過分擔憂，因此，是

次恒指調整即使見２００００點，甚至乎是黃金比率中的０﹒３８６水平，即１９５００點，調

整幅度分別約為１２％及１４％，與２０１６年及２０２０年兩次反彈浪中的回調幅度相若，亦

屬於中期升浪後調整水平的健康位置。



基本因素來看，近段時間中港通關的利好消息大致反映，在短線欠缺新的利好因素，同時氣

球事件令中美關係再次醞釀緊張局面，及市場憂慮美國聯儲局需要繼續加息以遏抑通脹，加上美

債息回升，拖累股市表現，因此相信今輪調整浪尚未完結。



從技術走勢來看，雖然恒指的日線圖技術指標向淡，但早前已經出現終極黃金交叉，即５０

天線上穿２５０天線，進一步確認指數擺脫過去多年的熊市狀況，料調整完成後，有望進入中期

反覆上升的形態，目前正等待新的催化劑，當中可以留意內地的經濟數據，以及Ａ股的兩會行情

會否利好本港大市氣氛。

《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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