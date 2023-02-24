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AH股新聞

24/02/2023 09:12

《港股評論》港股處中期升浪後調整水平，正等待新催化劑

　　《港股評論》恒指自去年１０月３１日低位見１４５９７點，反彈最多８１０３點至
２２７００點後出現調整實屬正常，是次調整是為著日後走更長的牛市道路，現市況，我們繼續
維持２０２３年全年目標２３０００點，相信目前恒指僅處於中期升浪後調整水平，我們以過往
８年兩次反彈浪作為參考指標，分析期間的回調形態，並建議投資者可以分注吸納。
　
　　我們引用兩次的反彈行情，分別從２０１６年２月及２０２０年３月開始，觀察其往後１年
走勢，恒指在２０１６年２月低見１８２７８點，上升半年後，９月高見２４３６４點，經歷三
個月的回調，１２月低見２１４８８點，期內調整幅度為１２％，之後重拾升勢，在２０１７年
２月重上２４０００點，其後升幅持續；另一個例子為２０２０－２０２１年的上升行情，當時
指數在２０２０年３月底低見２１１３９點，上升三個月後，７月高見２６７８２點，經歷近三
個月的回調，９月低見２３１２４點，期內調整幅度近１４％，之後重拾升勢，在２０２１年２
月高見３１１６８點，期內總升幅達４７％。
　
　　從歷史走勢來看，可以看出過往兩次反彈浪期間的回調幅度分別為１２％及１４％，時長約
３個月，至於本輪的升市，在２０２２年１０月底開始，當時由超過１１年低位１４５９７點開
始起步，上升３個月後，２０２３年２初月高見２２７００點，其後開始回調，月內回調至
２０４００點之下，調整幅度約１０％。
　
＊目前回調仍然健康可控＊
　
　　我們認為倘若目前的宏觀經濟沒有明顯變差，即使恒指再往下探亦無需過分擔憂，因此，是
次恒指調整即使見２００００點，甚至乎是黃金比率中的０﹒３８６水平，即１９５００點，調
整幅度分別約為１２％及１４％，與２０１６年及２０２０年兩次反彈浪中的回調幅度相若，亦
屬於中期升浪後調整水平的健康位置。
　
　　基本因素來看，近段時間中港通關的利好消息大致反映，在短線欠缺新的利好因素，同時氣
球事件令中美關係再次醞釀緊張局面，及市場憂慮美國聯儲局需要繼續加息以遏抑通脹，加上美
債息回升，拖累股市表現，因此相信今輪調整浪尚未完結。
　
　　從技術走勢來看，雖然恒指的日線圖技術指標向淡，但早前已經出現終極黃金交叉，即５０
天線上穿２５０天線，進一步確認指數擺脫過去多年的熊市狀況，料調整完成後，有望進入中期
反覆上升的形態，目前正等待新的催化劑，當中可以留意內地的經濟數據，以及Ａ股的兩會行情
會否利好本港大市氣氛。
《光大證券國際產品開發及零售研究部》
　
　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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