《港股評論》恒指自去年１０月３１日低位見１４５９７點，反彈最多８１０３點至
２２７００點後出現調整實屬正常，是次調整是為著日後走更長的牛市道路，現市況，我們繼續
維持２０２３年全年目標２３０００點，相信目前恒指僅處於中期升浪後調整水平，我們以過往
８年兩次反彈浪作為參考指標，分析期間的回調形態，並建議投資者可以分注吸納。
我們引用兩次的反彈行情，分別從２０１６年２月及２０２０年３月開始，觀察其往後１年
走勢，恒指在２０１６年２月低見１８２７８點，上升半年後，９月高見２４３６４點，經歷三
個月的回調，１２月低見２１４８８點，期內調整幅度為１２％，之後重拾升勢，在２０１７年
２月重上２４０００點，其後升幅持續；另一個例子為２０２０－２０２１年的上升行情，當時
指數在２０２０年３月底低見２１１３９點，上升三個月後，７月高見２６７８２點，經歷近三
個月的回調，９月低見２３１２４點，期內調整幅度近１４％，之後重拾升勢，在２０２１年２
月高見３１１６８點，期內總升幅達４７％。
從歷史走勢來看，可以看出過往兩次反彈浪期間的回調幅度分別為１２％及１４％，時長約
３個月，至於本輪的升市，在２０２２年１０月底開始，當時由超過１１年低位１４５９７點開
始起步，上升３個月後，２０２３年２初月高見２２７００點，其後開始回調，月內回調至
２０４００點之下，調整幅度約１０％。
＊目前回調仍然健康可控＊
我們認為倘若目前的宏觀經濟沒有明顯變差，即使恒指再往下探亦無需過分擔憂，因此，是
次恒指調整即使見２００００點，甚至乎是黃金比率中的０﹒３８６水平，即１９５００點，調
整幅度分別約為１２％及１４％，與２０１６年及２０２０年兩次反彈浪中的回調幅度相若，亦
屬於中期升浪後調整水平的健康位置。
基本因素來看，近段時間中港通關的利好消息大致反映，在短線欠缺新的利好因素，同時氣
球事件令中美關係再次醞釀緊張局面，及市場憂慮美國聯儲局需要繼續加息以遏抑通脹，加上美
債息回升，拖累股市表現，因此相信今輪調整浪尚未完結。
從技術走勢來看，雖然恒指的日線圖技術指標向淡，但早前已經出現終極黃金交叉，即５０
天線上穿２５０天線，進一步確認指數擺脫過去多年的熊市狀況，料調整完成後，有望進入中期
反覆上升的形態，目前正等待新的催化劑，當中可以留意內地的經濟數據，以及Ａ股的兩會行情
會否利好本港大市氣氛。
《光大證券國際產品開發及零售研究部》
投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。
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