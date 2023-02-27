《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中證監發布，為支持企業依法依規境外上

市，配套《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，中證監聯合財政部、國家保密局、國

家檔案局對《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》進行修訂，形成

了《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》，自２０２３年３

月３１日起與管理試行辦法同步施行。

本次修訂主要包括：一是調整適用範圍，銜接管理試行辦法，明確適用於企業直接和間接境

外上市。二是為相關主體在境外上市活動中保密和檔案管理工作提供更清晰明確的指引。三是完

善跨境監管合作安排，為安全高效開展跨境監管合作提供制度保障。



＊需就提供涉密敏感信息具體情況提供書面說明＊



規定提出，刪除此前《規定》中關於境外上市公司的定義和境外中資控股上市公司的境內股

權持有單位參照執行的規定，與《境外上市試行辦法》保持一致，將「境內企業」定義為包括直

接境外發行上市的境內股份有限公司和間接境外發行上市主體的境內運營實體（第二條）。

為使企業切實擔負信息安全主體責任，《規定》要求境內企業境外發行上市過程中向證券公

司、會計師事務所等證券服務機構以及境外監管機構提供、披露，或者通過其境外上市主體等提

供、披露文件資料時，遵守保密等相關法律法規。要求境內企業向有關證券公司、證券服務機構

提供文件、資料時，就提供的涉密敏感信息具體情況提供書面說明，證券公司、證券服務機構妥

善保存上述書面說明以備查（第三、四、五條）。

中證監表示，將持續推進資本市場高水平制度型開放，積極拓展現有跨境監管合作機制的有

益成果，營造良好的境外上市監管環境，支持企業依法依規境外上市。

