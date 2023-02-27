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AH股新聞

27/02/2023 09:40

《駐京專電》人行報告：融資成本穩中有降，優質房企負債狀況改善

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》人民銀行公布２０２２年第四季度中國貨
幣政策執行報告。人行指出，利率調控以我為主，推動綜合融資成本穩中有降；推動行業重組併
購，改善優質頭部房企資產負債狀況，因城施策支持剛性和改善性住房需求。
　
＊引導實際貸款利率穩步下行＊
　
　　相比第三季度，報告指出，穩健的貨幣政策要精準有力，刪除「加大貨幣政策實施力度」，
同時補充了「著力支持擴大內需，為實體經濟提供更有力支持」等內容；並將「指導政策性、開
發性銀行用好用足政策性開發性金融工具額度和８０００億元新增信貸」改為「保持信貸總量有
效增長，助力實現促消費、擴投資、帶就業的綜合效應」。
　　人行指出，利率調控以我為主，推動綜合融資成本穩中有降。珍惜正常的貨幣政策空間，通
過創新實施貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革、健全市場利率定價自律機制等方式，引導實際貸
款利率穩步下行。
　
＊向財政上繳利潤，不是財政赤字貨幣化＊
　
　　報告又指，在保持資產負債表健康可持續的前提下，依法向財政上繳利潤，不會造成財政向
央行透支，也不是財政赤字貨幣化。
　　報告指，中央銀行的職能是保持幣值穩定和金融穩定，服務於公共利益，開展工作不以利潤
最大化為目標。健康可持續的央行資產負債表，是中央銀行實施貨幣政策、維護金融穩定和強化
金融服務的履職基礎，既保障了央行實現幣值穩定、控制通脹的可信度，也確保了央行能夠有效
履行最後貸款人職責，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。
　
＊改善優質頭部房企資產負債狀況＊
　
　　住房市場方面，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，
穩妥實施房地產金融審慎管理制度，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理
融資需求，推動行業重組併購，改善優質頭部房企資產負債狀況，因城施策支持剛性和改善性住
房需求，做好新市民、青年人等住房金融服務，確保房地產市場平穩發展。
　　在防範金融風險方面，人行指出，持續化解重點企業集團和金融機構風險，進一步推動深化
金融機構改革。持續化解重點企業集團和金融機構風險，進一步推動深化金融機構改革，穩步推
進金融立法工作，持續強化金融業審慎監管和行為監管，堅持「治已病」和「治未病」相結合，
健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，補齊金融風險防範化解制度短板，堅決守住不
發生系統性金融風險的底線。

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