《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商辦類項目保交樓、保民生化解金融風險

研討會在北京舉行。會議重點分析商辦類項目中商改住產品的價格變動、存量及銷售情況。會議

指出，對於有條件進行商改住、改為長租公寓的商辦類項目，需要進一步完善相關配套。旭輝、

融創、綠地、萬科等企業參加。

對於目前北京地區商住房的價格情況，匯力基金董事長、原中房集團董事長孟曉蘇表示，目

前北京地區商改住的商辦類項目售價普遍不高，大概是商品房平均價格的三分之一，北京平均房

價在每平米６萬元（人民幣．下同）左右，而商改住的商辦類項目每平米現在是２萬元左右。

對於北京地區商住房的大致規模，和裕地產助理總裁李楊表示，２００９年至今，北京地區

商辦類供地有６８００萬平方米，基本上集中在２０１７年３月２６日調控之前，在這之前商辦

類供地已經達到５０００多萬平方米。限購＋限貸政策持續調控下，目前，商辦類產品庫存有

５０００多萬平方米，行業需要尋找途徑讓資產能更有效的盤活起來。



＊旭輝：商辦類項目可以做養老、公租房等方面嘗試＊



旭輝北京副董事長張志軍表示，目前，旭輝持有一些一直沒有開發的商辦項目用地，商辦項

目需要從規劃端解決產品存在的問題。商辦項目普遍面臨每戶面積設計過大、很難找到客戶的問

題，需要通過更改設計完成改造，促進項目銷售。商辦類項目可以做養老、公租房、保障房等方

面嘗試。

綠地北京公司副總李志祺表示，綠地在北京的商住項目大概有一半在園區中。園區配套需要

進一步完善，以此提高商業辦公項目對優質企業的吸引力。

江南集團董事長于全表示，北京地區商辦新房項目多數在郊區，作辦公場所的比例較少，很

多項目變成了商改住。目前，商住類住房相比住宅價格較低，作為住房使用的需求是存在的，但

個人購買商住項目限制較多，導致成交和流動性較低。

融創西長安壹號項目總經理張皓表示，融創在北京的商辦項目佔整個主體量不大，但是項目

定位較為高端，也面臨前期拿地成本高、入市項目價格倒掛的現象。商住房限購限貸政策較嚴的

背景下，開發商需要找盤貨存量市場的路徑，尋找高質量目標客戶。

