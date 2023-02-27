  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/02/2023 16:47

【新冠感染】衛健委：各地疫情處於零星散發狀態，未發現明顯反彈

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院聯防聯控機制就鞏固疫情防控重大
成果有關情況舉行發布會。國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，近期全國疫情繼續
保持平穩態勢，各地疫情均處於局部零星散發狀態，未發現疫情明顯反彈的省份。密切關注境外
疫情發展態勢，保持常態化指揮體系有效運行，提升疫情監測預警快速響應水平。
　　國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅表示，近期，有不少的省份出現像流感和諾如病毒感
染這些季節性傳染病的聚集性發生，也引起大家的高度關注。針對這些季節性傳染病，已經要求
各級醫療機構進一步強化預檢分診，像發熱門診、腸道門診都要做到應開盡開，並儲備一定數量
的治療藥物，接診的醫生遇到有相關症狀患者的時候要加強診斷和鑑別診斷，根據病因和症狀給
予積極治療，來切實保障好就診的患者的醫療需求。
　　郭燕紅並表示，目前，全國一共有國家級的緊急醫學救援隊伍４０支，分為綜合救援、中毒
事件的救治和核輻射事件救治三類。為進一步做好做好重大疫情救治和突發事件的醫療處置，在
此基礎上，在全國增設２０支左右的國家重大疫情醫療救治的隊伍，負責重大疫情的救治和區域
內全國範圍內的支援。同時，提升緊急醫學救援的裝備水平，特別是加強重症救治的能力。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/02/2023 17:00  《鍾之日記》期結日兩萬失守，傳減價比亞迪跌

下一篇新聞︰27/02/2023 16:39  《打擊貪腐》中國人壽財險原業務總監費劍鋒被雙開

其他AH股新聞
More

27/02/2023 17:15  《中國監管》廣電總局部署加強短視頻管理，防範未成年人沉迷

27/02/2023 17:05  《神州經脈》人幣逼近７關，Ａ股四連跌，衛健委稱疫情呈零星散發

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金