《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院聯防聯控機制就鞏固疫情防控重大

成果有關情況舉行發布會。國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，近期全國疫情繼續

保持平穩態勢，各地疫情均處於局部零星散發狀態，未發現疫情明顯反彈的省份。密切關注境外

疫情發展態勢，保持常態化指揮體系有效運行，提升疫情監測預警快速響應水平。

國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅表示，近期，有不少的省份出現像流感和諾如病毒感

染這些季節性傳染病的聚集性發生，也引起大家的高度關注。針對這些季節性傳染病，已經要求

各級醫療機構進一步強化預檢分診，像發熱門診、腸道門診都要做到應開盡開，並儲備一定數量

的治療藥物，接診的醫生遇到有相關症狀患者的時候要加強診斷和鑑別診斷，根據病因和症狀給

予積極治療，來切實保障好就診的患者的醫療需求。

郭燕紅並表示，目前，全國一共有國家級的緊急醫學救援隊伍４０支，分為綜合救援、中毒

事件的救治和核輻射事件救治三類。為進一步做好做好重大疫情救治和突發事件的醫療處置，在

此基礎上，在全國增設２０支左右的國家重大疫情醫療救治的隊伍，負責重大疫情的救治和區域

內全國範圍內的支援。同時，提升緊急醫學救援的裝備水平，特別是加強重症救治的能力。

