《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市十六屆人大常委會第一次會議周六

（２５日）表決通過《上海市就業促進條例》，自３月１日起施行。自２００６年３月１日《上

海市促進就業若干規定》施行以來，時隔１７年，上海再次頒布促進就業地方性法規，匯聚社會

各方力量共同推進「大就業」工作格局。

《條例》明確，要全面形成促進就業工作合力。上海將依託市、區就業工作協調機制，進一

步完善促進就業目標責任制，將促進就業工作成效作為各級政府年度績效考核和領導幹部綜合考

核評價的重要依據。

同時，鼓勵用人單位增加就業崗位，鼓勵社會力量支持創新創業，鼓勵人力資源服務機構提供專

業化就業服務，鼓勵各類院校、培訓機構、用人單位建立產教融合的人才培養機制。

此外，上海還將實施更積極的就業政策，提升信息化、智能化公共就業服務能力，打造「

１５分鐘就業服務圈」，完善創業扶持措施，健全創業服務體系和創業培訓體系。上海市還將促

進重點群體實現更充分就業，對失業人員和就業困難人員進一步提供精細化就業援助，對青年和

高校畢業生進一步激發就業意願、提升就業能力、拓寬職業發展空間。

