《經濟通通訊社２７日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，截至
２０２２年１２月３１日止年度，淨利潤為１﹒３８億元（人民幣．下同），按年跌３５﹒３％
，基本每股收益０﹒１３元。
期內營業收入１０﹒３１億元，按年跌９﹒５７％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
27/02/2023 18:55
復旦張江業績快報：去年盈利下跌３５﹒３％至１﹒３８億人幣
《經濟通通訊社２７日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，截至
２０２２年１２月３１日止年度，淨利潤為１﹒３８億元（人民幣．下同），按年跌３５﹒３％
，基本每股收益０﹒１３元。
期內營業收入１０﹒３１億元，按年跌９﹒５７％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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