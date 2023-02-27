《經濟通通訊社２７日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，截至

２０２２年１２月３１日止年度，淨利潤為１﹒３８億元（人民幣．下同），按年跌３５﹒３％

，基本每股收益０﹒１３元。

期內營業收入１０﹒３１億元，按年跌９﹒５７％。（ｈｐ）



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