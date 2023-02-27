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AH股新聞

27/02/2023 18:55

復旦張江業績快報：去年盈利下跌３５﹒３％至１﹒３８億人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，截至
２０２２年１２月３１日止年度，淨利潤為１﹒３８億元（人民幣．下同），按年跌３５﹒３％
，基本每股收益０﹒１３元。
　　期內營業收入１０﹒３１億元，按年跌９﹒５７％。（ｈｐ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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