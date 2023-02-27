《經濟通通訊社２７日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，
２０２２年度純利２５﹒５６億元（人民幣．下同），按年升２６﹒６７％，基本每股收益為
１﹒８元，營業總收入按年升１９﹒２６％至１８０﹒３４億元。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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27/02/2023 17:49
《國企紅籌》時代電氣（３８９８）去年純利升２７％至２６億人幣
《經濟通通訊社２７日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，
２０２２年度純利２５﹒５６億元（人民幣．下同），按年升２６﹒６７％，基本每股收益為
１﹒８元，營業總收入按年升１９﹒２６％至１８０﹒３４億元。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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