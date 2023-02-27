《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「ＧＤＰ萬億元城市」穩增長路徑明晰

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近日，隨著西安、成都等城市相繼召開２０２３年兩會，２４個「ＧＤＰ萬億元城市」全部召開

了兩會，明確了今年的經濟增長目標，聚焦促消費、抓項目、發展數字經濟三大領域，推出一系

列政策舉措，提振發展信心，穩定經濟增長。



人民幣匯率彈性增強

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近期人民幣匯率迎來回調。上周五，在岸、離岸人民幣對美元匯率分別跌破６﹒９６元、

６﹒９８元關口，創今年以來新低。專家分析，市場對美聯儲加息幅度放緩預期有所減弱，帶來

美元指數階段性走強，人民幣匯率近期有所承壓。



熱門產品搶手，旅遊消費人氣高

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２月６日，國內出境遊按下重啟鍵。一時間，熱門產品搶手，旅遊消費熱度「狂飆」。北京、上

海等地多國使領館簽證中心都「人氣爆棚」。有機構預計，２０２３年全年出入境旅遊遊客人數

有望超過９０００萬人次，按年翻番。





《上海證券報》



滬市民企借力資本煥生機

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擴產研發忙，發展勢頭強。近期不少滬市民企紛紛發布經營數據、對外投資、合同中標等相關公

告。部分此前面臨暫時性壓力或存在風險的公司也盼來「柳暗花明」，重展生機與暖意。



多管齊下推進河北資本市場高質量發展

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近日，河北證監局局長童衛華在接受專訪表示，「河北證監局將緊緊圍繞建設中國特色現代資本

市場這一系統工程，加快適應全面註冊制後資本市場的生態變化，奮力推進河北資本市場高質量

發展。」



全面註冊制促使企業和市場進一步轉向「自由戀愛」

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華夏基金總經理李一梅表示，全面註冊制促使企業和資本市場的關係，從「相親」模式轉向「自

由戀愛」模式，並進一步打通融資端到投資端的傳導路徑，給公募基金發展提供了沃土。





《證券時報》



拓展協同發展深度廣度，美好藍圖加速繪就

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２月２６日是京津冀協同發展戰略提出九周年。戰略實施九年來，北京「大城市病」的突出問題

得到緩解，區域一體化交通網絡基本形成，承接北京非首都功能疏解取得新突破。２０２２年，

京津冀地區生產總值合計１０萬億元人民幣，是２０１３年的１﹒８倍。



「製造業當家」下的東莞：頭等任務抓實體經濟

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２０２３年的東莞，一派熱鬧景象。在各個工業園區、廠房之中，工人們正加班加點奮力生產；

在各個重大項目建設工地上，一座座新廠房正拔地而起；在一個個實驗室中，新的技術、科學突

破正在實現……



建立系統性金融體系，支持住房租賃市場提速發展

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近日，人行、銀保監會對金融支持住房租賃市場發展的１７條措施徵求意見，其中要求，重點支

持自持物業的專業化、規模化住房租賃企業發展，建立健全住房租賃金融支持體系。可以預見，

隨著一系列措施的落地，住房租賃市場發展有望提速。（ｌｃ）

