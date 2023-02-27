《神州經脈》投資者關注地緣局勢進展，人民幣匯率貶值加劇，再逼近「７」關口，人民幣

兌美元在岸價盤中跌破６﹒９７元，創去年１２月３０日以來新低；而能反映國際資金流動的人

民幣離岸價亦跌破６﹒９８元關口。三大指數今日繼續調整，滬綜指收跌０﹒２８％，四連跌，

收報３２５８﹒０３點。深成指下跌０﹒７３％，創業板指下跌０﹒７９％。

兩市約３８００股飄綠，ＣｈａｔＧＰＴ、ＡＩＧＣ概念股集體走低。北京全國兩會臨近，

市場進入關注政策風向的淡靜期，兩市全日成交額為７５３６億元（人民幣．下同），較上一交

易日增３﹒８％，外資全日淨流出逾１８億元，為連續四日淨流出。

據《華爾街日報》引述知情人士報道，隨著美國政府加緊阻止美國資金被用於資助中國開發

敏感技術，紅杉資本已經開始篩查其中國分部考慮對中國科技公司進行的投資，以回應美國的國

家安全擔憂。

中信建投在研報中指出，Ａ股的板塊輪動行情加速，兩會臨近，市場進入觀察等待期，海外

數據超預期帶來緊縮壓力；城投債、地緣風險可能帶來階段性上升擾動，春季行情進入較難賺錢

的魚尾階段。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院聯防聯控機制就鞏固疫情防控重大成果有關情況舉行發布會。國家衛健委新聞發言

人、宣傳司副司長米鋒介紹，近期全國疫情繼續保持平穩態勢，各地疫情均處於局部零星散發狀

態，未發現疫情明顯反彈的省份。密切關注境外疫情發展態勢，保持常態化指揮體系有效運行，

提升疫情監測預警快速響應水平。國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅表示，近期，有不少的

省份出現像流感和諾如病毒感染這些季節性傳染病的聚集性發生，也引起大家的高度關注。針對

這些季節性傳染病，已經要求各級醫療機構進一步強化預檢分診，像發熱門診、腸道門診都要做

到應開盡開，並儲備一定數量的治療藥物，接診的醫生遇到有相關症狀患者的時候要加強診



２﹒ 美國再度制裁對俄羅斯軍事支援的中國企業。美國商務部工業與安全局周五（２４日）宣

布，將８家中國實體加入管制出口的「實體清單」，其中５家位於中國內地和香港，另有３家為

中國企業在歐洲的子公司。中國外交部發言人毛寧今日對此表示，美方的行徑沒有任何國際法依

據，也沒有安理會授權，是典型的非法單邊制裁和長臂管轄，嚴重損害中方利益。中方對此強烈

不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



３﹒ 據《華爾街日報》引述知情人士報道，隨著美國政府加緊阻止美國資金被用於資助中國開

發敏感技術，紅杉資本（Ｓｅｑｕｏｉａ Ｃａｐｉｔａｌ）已經開始篩查其中國分部考慮對中

國科技公司進行的投資，以回應美國的國家安全擔憂。紅杉資本旗下紅杉資本中國

（Ｓｅｑｕｏｉａ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｈｉｎａ）去年籌集創紀錄的８５億美元，當中部分資

金來自美國大型機構投資者。



４﹒ 中國房地產研究機構中指研究院周一（２７日）發布報告稱，２月調查的１６個中國主要

城市樓市成交量環比大幅上漲３１﹒９％，同比降幅縮小。報告並指出，一線城市樓市成交量環

比漲５％，廣州、深圳環比漲幅明顯，上海同環比均下降。



５﹒ 中國財政部網站公布，２０２３年１月，全國發行地方政府債券６４３５億元，其中一般

債券１４４９億元、專項債券４９８６億元。１月，全國發行新增債券６２５８億元，其中一般

債券１３４６億元、專項債券４９１２億元。全國發行再融資債券１７７億元，其中一般債券

１０３億元、專項債券７４億元。



６﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１４８點子後，跌幅一度擴大至

６﹒９７３９，連失６﹒９５、６﹒９６及６﹒９７關口，午後跌勢持續，收盤報６﹒９６４５

，較上個交易日４時３０分收盤價跌２０３點子，創２０２２年１２月２９日以來近２個月新低

。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現回升１０點子，報６﹒９８１０，盤初跌至６﹒９８３０，觸

及２０２２年１２月２９日以來新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

６﹒９５７２，較上個交易日跌６３０點子，創２０２２年１２月３０日以來近２個月新低，降

幅創２０２２年５月６日以來最大。（ｃｌ）

