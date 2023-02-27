《鍾之日記》２月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國最新通脹指標１月ＰＣＥ數據升幅大過預期，增加聯儲局進一步加息的壓力，美股周五

顯著受壓，反映中國概念股表現的金龍中國指數亦急挫３﹒９％。香江魚缸上周五（２４日）收

今年以來低位，連跌四周累瀉２６７８點後，今日於期指結算再挫６６點，失守兩萬關。

恒指低開１８９點或０﹒９４％，報１９８２１，跌穿２５０天線（約１９９７５），曾跌

２０５點，報１９８０４，創１月３日以來低位，之後拗腰反彈，曾倒升７６點，報２００８６

，之後復受壓。午後變化不大，尾市跌幅收窄，收市跌６６點或０﹒３３％，報１９９４３，續

創今年以來收市低位。主板成交１１２４﹒１６億元。國企指數報６６７０，跌３３點或跌

０﹒５０％。恒生科技指數報３９８９，跌２０點或跌０﹒５２％。

藍籌股個別發展，金融股拖累，匯控（００００５）跌０﹒８％，報道指匯控正物色英國新

總部選址，面積或較現時總部少逾一半，恒生（０００１１）更跌１﹒１％。滬深港通交易日曆

優化，每年的交易總數將增加超過１０日，港股通首次新增交易日為４月２７及２８日。今年首

個新增的北向交易日是５月２５日，其後新增的兩個北向交易日分別是１０月２０日與１２月

２２日。港交所（００３８８）歡迎優化交易日曆，今日收跌０﹒３％。



＊人幣逼近「７」關口，滬指四連跌＊



投資者關注地緣局勢進展，人民幣匯率貶值加劇，再逼近「７」關口，人民幣兌美元在岸價

盤中跌破６﹒９７元，創去年１２月３０日以來新低；而能反映國際資金流動的人民幣離岸價亦

跌破６﹒９８元關口。三大指數今日繼續調整，滬綜指收跌０﹒２８％，四連跌，收報

３２５８﹒０３點。深成指下跌０﹒７３％，創業板指下跌０﹒７９％。

兩市約３８００股飄綠，ＣｈａｔＧＰＴ、ＡＩＧＣ概念股集體走低。北京全國兩會臨近，

市場進入關注政策風向的淡靜期，兩市全日成交額為７５３６億元（人民幣．下同），較上一交

易日增３﹒８％，外資全日淨流出逾１８億元，為連續四日淨流出。

據《華爾街日報》引述知情人士報道，隨著美國政府加緊阻止美國資金被用於資助中國開發

敏感技術，紅杉資本已經開始篩查其中國分部考慮對中國科技公司進行的投資，以回應美國的國

家安全擔憂。



＊負面消息多不敵推新品牌，比亞迪續挫３％＊



據報比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）「王朝系列」產品啟動降價，老款車型的

優惠幅度萬元以上，不過比亞迪工作人員表示，部分地區降價為經銷商促銷活動，公司目前並沒

有降價考慮。

另外，行業流傳出一份比亞迪會議紀要透露，比亞迪將於年內推出「Ｆ品牌」越野車。內媒

引述比亞迪回應確認消息屬實，指「Ｆ品牌」為比亞迪專業個性化全新品牌的內部代號，但網傳

對標「坦克３００」等均為不實信息，相關信息以後續發布為準。

另外，據日媒早前報道，比亞迪代工的電動巴士，使用有毒且易致癌化學物質「六價鉻」，

豐田旗下日野汽車（ＨＩＮＯ）宣布停用。比亞迪２４日證實電動巴士製造過程的確使用六價鉻

，但強調正常運行不會對人體和環境構成影響，承諾今年底上市的電動巴士不會再使用六價鉻。

惟比亞迪股價延續跌勢，今日再挫３﹒４％，報２１５﹒４元，創逾１個月新低。

小鵬汽車（０９８６８）獲納入國指，股價輕彈０﹒３％，報３４﹒８５元。其他新能源電

動車股走勢偏弱，長汽（０２３３３）跌１﹒９％，蔚來（０９８６６）跌１﹒５％，廣汽集團

（０２２３８）跌１﹒２％，理想汽車（０２０１５）則漲２﹒１％。



＊海底撈彈高一成四，料去年虧轉盈＊



海底撈（０６８６２）發盈喜，預期去年虧轉盈，錄得淨利潤不低於１３億元（人民幣，下

同），對上一個財年為淨虧損４１﹒６億元。不過，受累疫情導致內地部份餐廳停業或暫停堂食

服務，令客流量減少，以及「啄木鳥計劃」下去年首８個月期間門店數目按年減少，去年收入按

年跌最多１５﹒８％，料收入不低於３４６億元。海底撈彈高１３﹒７％，報２１﹒９元。其他

餐飲股同樣造好，九毛九（０９９２２）升３﹒７％呷哺呷哺（００５２０）升１﹒２％，不過

百勝中國（０９９８７）跌３﹒２％。

海底撈指，去年虧轉盈主因三大原因，１）根據「啄 木鳥」計劃採取改進措施令餐廳營運

效率提高；２）自２０２２年６月以來，隨著新冠疫情的緩和，集團在中國大陸及其他地區的餐

廳經營表現明顯好轉；３）於註銷從公開市場及以要約收購方式回購的２０２６年票據時確認的

收益約３﹒３億元。

海底撈又指，自去年６月以來，由於新冠疫情的緩和以及內部管理及營運改善，集團在中國

大陸及其他地區的餐廳經營表現月度環比已經明顯好轉，但２０２２年第四季度，部分門店仍受

到新冠疫情的負面影響。由於中國大陸於１２月調整了新冠疫情控制措施，董事會相信集團的業

務表現將進一步改善。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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