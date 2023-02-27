《經濟通通訊社２７日專訊》鋰價高企致內地鋰礦違規盜採情況猖獗，一度導致水質污染等

問題，中國鋰礦產量最高、被稱為「亞洲鋰都」的江西宜春市近期宣布將嚴打盜採行為，據報已

有中央工作組進駐當地鋰礦企業督導，全行業已停產整頓。

內媒《第一財經》報道，近一周來，中央派出的工作組分批次先後赴宜春調研與督導鋰礦企

業相關採礦和生產情況，其中包括自然資源部，工信部和公安部等部門。報道稱，宜春當地鋰礦

選礦企業目前已全行業停產整頓。

「宜春發布」微信公眾號在２４日發布關於嚴厲打擊涉鋰電新能源產業違法犯罪行為的通告

，稱將依法嚴厲打擊在全市範圍內非法偷採盜採、私挖濫採、無證開採、以探代採、超深越界開

採鋰礦等礦產資源行為和非法買賣、存儲、加工、運輸無合法來源礦產品行為。同時，依法嚴厲

打擊涉鋰電新能源產業有組織犯罪行為，依法嚴厲打擊涉鋰電新能源產業其他違法犯罪行為等。

宜春鋰資源豐富，預估佔國內鋰鹽總供應的２０％，當地聚集贛鋒鋰業

（深：００２４６０）、寧德時代（深：３００７５０）、比亞迪（深：００２５９４）、國軒

高科（深：００２０７４）等近２０家大型鋰電公司。



＊分析：整頓致鋰雲母礦山停產，鋰價有望止跌＊



宜春此次「嚴打」正值全國兩會召開前夕，內媒《財新》報道指，業內仍在觀察這次行動對

當地鋰礦項目開發的後續影響，也有鋰企人士認為，僅針對偷採、盜採等違法行為，應該不會影

響到正規企業的經營活動。

中信證券研報指出，宜春整頓鋰礦採選行業導致鋰雲母礦山停產，預計這將減少２０２３年

全球鋰資源供應，加速上游去庫，帶動市場情緒好轉，鋰價有望隨鋰電下游需求回暖止跌。鋰板

塊經歷前期調整後估值具備較強吸引力，有望隨鋰價止跌而出現反彈行情。

鋰礦板塊開盤後向上，科達製造（滬：６００４９９）升４％，鹽湖股份

（深：０００７９２）升１％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升０﹒６％，西藏礦業

（深：０００７６２）升０﹒７％。（ｄｗ）

