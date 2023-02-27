《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市經信委智能制造推進處副處長陳可

樂日前在２０２３全球人工智能開發者先鋒大會（ＧＡＩＤＣ）ＡＩ智能出行前沿論壇上表示，

上海作為全國汽車產業重鎮，正積極推動智能網聯汽車的技術創新和產業發展。目前已經開放

９２６條、１８００公里智能網聯汽車道路，累計向２８家企業６１２輛車頒發了道路測試和示

範應用的牌照，測試里程超過１３００萬公里，形成嘉定乘用車、臨港商用車、金橋車聯網、奉

賢停車庫的發展布局。

下階段，上海將加快研發環境感知、控制執行、大算力芯片、５Ｇ－Ｖ２Ｘ通信終端等一批

高端核心零件。持續推動智能出行場景的開放和打造，聚焦無人化、商業化、高速化，推動浦東

臨港無駕駛人智能網聯汽車的創新應用，批量化啟動示範運營，打通商業的閉環。加快組織開展

Ｇ２、Ｇ１５０３等高速公路的測試應用，積極參與全國首批智能網聯汽車准入和上路通行試點

。同時，將加強智能網聯汽車在法規和商業模式上的研究，持續加強產業鏈建設，吸引相關領域

的頭部企業落戶上海。

上海臨港新片區高新產業和科技創新處副處長李向聰表示，截至目前，臨港新片區智能汽車

產值突破２４００億元人民幣，整車產量規模突破９２萬輛，稅收接近１００億元人民幣。

當前臨港圍繞智能汽車產業發展正在做三件事情：一是積極落實好浦東無駕駛人智能網聯汽

車的創新條例；二是圍繞智能汽車搭建產業體系，臨港將在今年發布《臨港智能汽車發展戰略規

劃》；三是臨港將對外發布重磅人才政策，圍繞「汽車人」在臨港的創新創業，從租房、住房、

安家、落戶等方面，進行全方位扶持。

