《經濟通通訊社２７日專訊》人行、銀保監上周五（２４日）公布《關於金融支持住房租賃
市場發展的意見（徵求意見稿）》，提出拓寬住房租賃市場多元化投融資渠道。具體舉措包括：
支持商業銀行發行用於住房租賃的金融債券，拓寬住房租賃企業債券融資渠道，創新住房租賃擔
保債券，穩步發展房地產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ），引導各類社會資金有序投資住房租賃領
域。
＊鼓勵發放租賃住房團體購房貸款＊
《意見》還提出，要加強住房租賃信貸產品和服務模式創新。措施包括：支持商業銀行向各
類主體新建、改建長期租賃住房發放開發建設貸款，期限一般３年，最長不超過５年；鼓勵商業
銀行向符合條件的主體發放租賃住房團體購房貸款，期限最長不超過３０年；支持向自有產權的
住房租賃企業發放住房租賃經營性貸款，允許經營性貸款置換開發貸款，期限最長不超過２０年
；對向非自有產權的住房租賃企業發放的經營性貸款，期限最長不超過５年。
《意見》又強調，要加強和完善住房租賃金融管理，嚴格住房租賃金融業務邊界，嚴禁以支
持住房租賃的名義為非租賃住房融資；加強信貸資金管理，規範直接融資產品創新，建立住房租
賃金融監測評估體系，防範住房租賃金融風險。
市場人士指，各地保障性租賃住房項目供給建設與運營進度應適度加速，熨平住房結構性差
異與局部緊平衡，以及穩定宏觀經濟增長。未來信貸資金投放也應對此有所傾斜，提升金融服務
水平，促進房地產業良性循環和經濟健康發展。（ｌｃ）
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