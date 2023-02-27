《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中證監表示，將從嚴落實中辦、國辦《關

於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，持續加強發布證券研究報告監管執法和自律管理，嚴厲

打擊利用天干地支、陰陽五行風水學說預測股市等違規行為，維護市場秩序和投資者合法權益。

中證監日前公布了對兩會代表委員建議提案的受理工作，在建議的答覆中，中證監重申了對

於嚴厲打擊資本市場存在的研究報告以風水盲測股市趨勢等「亂象」的態度。中證監表示，發現

部分證券分析師、證券投資顧問利用天干地支、陰陽五行等理論對證券及證券市場走勢進行分析

、預測或提供投資建議服務，背離了發布證券研究報告獨立、客觀、公平、審慎的基本原則，違

反了法律規定和相關執業規範。

下一步，中證監持續加強發布證券研究報告監管執法和自律管理，嚴厲打擊利用天干地支、

陰陽五行風水學說預測股市等違規行為，維護市場秩序和投資者合法權益。



＊２０２１年已有部分券商已接罰單＊



２０２１年１０月１９日，國盛證券發布的《天干地支在擇時中的應用初探》在股民間刷屏

。全文由「天干地支主導的時間周期」、「天干地支在擇時中的應用思路」、「天干地支在Ａ股

擇時中的實證探索」三部分組成。不過，這份研報很快便引來監管對國盛證券以及分析師的處罰

。江西證監局發公告稱，該研報研究方法不專業審慎，研究結論不客觀科學，決定對該研報的作

者劉富兵採取監管談話措施的決定，國盛證券也被出具警示函的監管處罰。２０２１年１２月，

安信證券亦發布了名為《２０２２中國股市預測》的研報，作者運用天干地支和五行等理念，表

示２０２２年是中國股市５年大牛市的開端，隨後深圳證監局採取監管措施。

