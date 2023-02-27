《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》最高檢察院消息稱，遼寧省政府原黨組成

員、副省長，公安廳原黨委書記、廳長王大偉涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最

高檢察院指定，由湖北省襄陽市人民檢察院審查起訴。近日，襄陽市人民檢察院已向襄陽市中級

人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，王大偉利用擔任黑龍江省哈爾濱市委常委、政法委書記，黑龍江省公安

廳黨委副書記、副廳長，遼寧省公安廳黨委書記、廳長，遼寧省人民政府黨組成員、省長助理、

副省長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、案件處

理、職務調整等方面謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑

事責任。

經查，王大偉毫無理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，為掩蓋「裸官」問題，

搞假結婚欺騙組織；無視中央八項規定精神，違規收受他人大額錢款、借用管理和服務對象車輛

；大肆賣官鬻爵，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，嚴重破壞任職地區和系統的選人用人制度

和政治生態；生活腐化，道德敗壞；既想當大官又想發大財，徇私枉法踐踏紀法底線，貪婪無度

，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

