《經濟通通訊社２７日專訊》內房業內流傳一張蓋有「保利江蘇置業有限公司」公章的文件
，當中指出，２０２３年開年以來，全國各地陸續出台利好政策，刺激房地產行業發展，樓市逐
步升溫回暖。鑒於蘇州公司各項目近期銷售數據激增，要求蘇州公司各項目自２０２３年３月１
日起收回３％房價優惠。對此，保利置業（００１１９）總部相關人士澄清，文件是假的。
保利置業港股午後跌１﹒５％，報１﹒８９元。（ｄｗ）
27/02/2023 14:00
《中國房產》保利置業：網傳蘇州公司將收回３％房價優惠文件為假
《經濟通通訊社２７日專訊》內房業內流傳一張蓋有「保利江蘇置業有限公司」公章的文件
，當中指出，２０２３年開年以來，全國各地陸續出台利好政策，刺激房地產行業發展，樓市逐
步升溫回暖。鑒於蘇州公司各項目近期銷售數據激增，要求蘇州公司各項目自２０２３年３月１
日起收回３％房價優惠。對此，保利置業（００１１９）總部相關人士澄清，文件是假的。
保利置業港股午後跌１﹒５％，報１﹒８９元。（ｄｗ）
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