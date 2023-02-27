《經濟通通訊社２７日專訊》內房業內流傳一張蓋有「保利江蘇置業有限公司」公章的文件

，當中指出，２０２３年開年以來，全國各地陸續出台利好政策，刺激房地產行業發展，樓市逐

步升溫回暖。鑒於蘇州公司各項目近期銷售數據激增，要求蘇州公司各項目自２０２３年３月１

日起收回３％房價優惠。對此，保利置業（００１１９）總部相關人士澄清，文件是假的。

保利置業港股午後跌１﹒５％，報１﹒８９元。（ｄｗ）

