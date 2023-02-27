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AH股新聞

27/02/2023 16:39

《打擊貪腐》中國人壽財險原業務總監費劍鋒被雙開

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中央紀委國家監委駐中國人壽紀檢監察組、浙江省紀委監委消
息，對中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）財險原業務總監兼寧波市分公司原黨委書
記、總經理費劍鋒嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查，決定給予費劍鋒開除黨籍、開除
公職處分，收繳其違紀所得；決定將費劍鋒涉嫌職務犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。
　
＊虛掛銀保渠道業務助親屬吸收存款，獲高額薪酬獎勵＊
　
　　公告指，費劍鋒喪失理想信念，紀律意識淡薄，對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審
查調查；違規收受多名下屬禮品禮金、用公款購買並贈送消費儲值卡等；把商品交換原則帶到選
人用人工作中，索取、收受財物為他人在人事安排方面提供幫助，違反個人有關事項報告規定，
隱瞞不報其使用他人帳戶炒股的情況；靠保吃保，通過虛掛銀保渠道業務幫助親屬吸收存款並獲
得高額薪酬獎勵，私自分配企業獲得的大額補助；擅權妄為，違背小額信用貸款保證保險業務基
本原則，為關係人企業出具保單造成大額經濟損失；違反生活紀律；利用職務便利侵吞公共財物
，數額巨大；利用職務便利為他人謀取利益，收受他人財物，數額特別巨大。（ｄｗ）

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