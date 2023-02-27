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AH股新聞

27/02/2023 15:45

《中國要聞》白俄羅斯總統明起訪華，外交部：推動全方位合作發展

　　《經濟通通訊社２７日專訊》白俄羅斯總統盧卡申科將於明日（２８日）至３月２日對中國
進行國事訪問。外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方期待同白俄羅斯一道以此次訪
問為契機，推動兩國全方位合作進一步發展。（ｃｔ）

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