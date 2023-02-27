《經濟通通訊社２７日專訊》２月上旬開始，湖北武漢等地退休民眾因不滿每月入帳的醫保

「個人帳戶」金額大幅減少約７成，相繼抗議醫保改革，引發社會關注。國家醫保局對此在官媒

發文解釋回應指出，此次改革將從三方面給參保人帶來益處。首先，改革使大部分地區實現了普

通門診報銷從無到有的轉變，即原先職工醫保參保人看普通門診不報銷的地區，改革後可以報銷

；原先看普通門診可以報銷的地區，報銷額度進一步提升。其次，改革通過優化醫療資源配置，

在一定程度上緩解「住院難」問題。改革前，由於普通門診保障不足，「小病住院」等不合理的

醫療行為頻發。改革後，參保人在普通門診就能享受報銷。第三，改革前，個人帳戶按規定只能

由參保職工本人使用，改革後，個人帳戶使用範圍已由參保人本人拓展到家庭成員。



＊新機制在２０２２年減輕了職工就醫負擔１０８６億元＊



本次改革的核心，是用調整個人帳戶的劃入方式，來換取普通門診報銷機制。新機制在

２０２２年減輕了職工就醫負擔１０８６億元（人民幣．下同），今年以來全國定點醫療機構已

實現普通門診統籌結算４﹒４１億人次，完成結算金額４６２﹒４億元。

醫保局稱，本次改革，是在不增加社會和個人額外負擔的前提下，建立職工醫保「普通門診

統籌」報銷機制，通過調整資金劃入個人帳戶的比例，為普通門診報銷提供資金支持。改革後，

個人帳戶的資金會減少，但換來門診看病、指定藥房買藥可報銷的新好處；也減輕大醫院病牀周

轉的壓力。（ｊｔ）

